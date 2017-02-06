



اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي أن اليمن يدافع عن نفسه وليس بحاجة الى مساعداتنا، مشددا القول على ان ايران لا تتدخل في شؤون اليمن ابدا ولم تزود المجاهدين اليمنيين بالسلاح.





وفي مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين، اشار قاسمي الى الحرب العدوانية المفروضة من قبل السعودية ضد اليمن وقال، ان اليمنيين يستخدمون امكانياتهم وهم ليسوا بحاجة الى مساعداتنا او الاخرين.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية مزاعم تدخل ايران في شؤون اليمن بانها واهية واضاف، ليس لنا اي تدخل في شؤون اليمن ولم نزود المجاهدين اليمنيين باي سلاح، والذين على اطلاع بتاريخ اليمن يعلمون بانه كان فيما مضى بشطريه يمتلك اسلحة متطورة وامكانيات صاروخية جيدة جدا وهي الان تحت تصرف الشعب اليمني والمجموعات اليمنية.

واضاف، ان اي اتهام موجه لايران بهذا الصدد انما هو اتهام مزعوم ونحن نفنده بصراحة وقوة.





** تحركات نتنياهو الجديدة؛ طحن الماء في الهاون

وفي الاشارة الى التحركات الاخيرة للكيان الصهيوني ضد ايران وقال، ان هذه التحركات تاتي من جانب "اسرائيل" وليست غير طبيعية كثيرا وهي اشبه ما تكون بطحن الماء في الهاون وهم يتحدثون عن احلامهم ولكن لا ياملوا كثيرا بان يحققوا اهدافهم الخبيثة.

ونوه الى مواقف رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي الخاطئة والخاوية والمزعومة التي صرحت بها خلال زيارتها الاخيرة الى البحرين ومشاركتها في اجتماع مجلس التعاون واضاف، لقد اعلنا احتجاجنا السياسي والدبلوماسي واعلنا ذلك واعتقد بان مثل هذه التصرفات انتهازية الى حد ما وتحدث تحت ظروف خاصة واستبعد ان تعمل بريطانيا على الامد البعيد في هذا الاطار الذي تتحدث عنه.





** الرد بالمثل على الحظر الاميركي الجديد

وبشان الاجراءات التي يمكن ان تتخذها ايران تجاه اجراءات الحظر الاميركية الجديدة قال، ان احد هذه الاجراءات هو ان نضع في لائحة الحظر الذي نصدره عددا من المؤسسات والافراد والشركات الاميركية الناشطة الى جانب الكيان الصهيوني في دعم العناصر التكفيرية والارهابية في المنطقة مثل داعش وسائر الجماعات وكذلك قمع الشعب الفلسطيني المظلوم، وهو موضوع تجري دراسته حاليا ويمضي مراحله النهائية.

واضاف، نامل بان نصدر قريبا لائحة عن الافراد والشركات بهذا الصدد رسميا.





** علاقاتنا مع ارمينيا ليست ضد اي بلد اخر

واشار قاسمي الى الزيارة التي قام بها وزير الدفاع الارميني الى طهران اخيرا وهي اول زيارة من نوعها في تاريخ البلدين واكد بان علاقات الجمهورية الاسلامية الايرانية مع ارمينيا ليست ضد اي دولة اخرى وقال، لقد سعينا منذ استقلال ارمينيا لبناء علاقات طيبة معها ولربما ان اول وساطة في قضية قرة باغ جرت من جانب ايران.

كما اعتبر علاقات ايران مع جمهورية اذربيجان بانها واضحة وقال، انه خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة التقى رئيسا البلدين اكثر من 5 مرات ونحن نعتبر هذه اللقاءات بانها مفيدة ويمكنها ان تدعم الامن والسلام والاستقرار في الحدود الشمالية مع مجموعة القوقاز واسيا الوسطى.





** قرار ترامب خاطئ ولااخلاقي وغير منصف

وفي الاشارة الى قرار الرئيس الاميركي حول منع دخول مواطني 7 دول اسلامية منها ايران الى اراضي الولايات المتحدة لفترة 90 يوما قال قاسمي، ان هذا القرار خاطئ ولااخلاقي وغير منصف وكانت له انعكاساته كما ان جهاز القضاءالاميركي قام باجراءاته وفقا للقوانين الاميركية.

واضاف المتحدث، لا يمكنني التكهن ماذا سيحدث في المستقبل وهل ان جهاز القضاء الاميركي يمكنه المضي الى الامام قدما ، اذ ان مواقف اتخذت من قبل الحكومة الاميركية الجديدة وتبدو معقدة الى حد ما وينبغي التريث الى اين ستمضي الامور في الداخل الاميركي.

واضاف قاسمي، ان الاجراء القضائي قد وجه ضربة قوية لاستعراضات الرئيس الاميركي الجديد ولكن لا يمكن الحكم والتكهن وينبغي التريث لما ستؤول اليه الامور.





** بناء المستوطنات الصهيونية عمل مدان ولا انساني

واشار قاسمي الى ان مواقف ايران تجاه المقاومة والشعب الفلسطيني واهدافه واضحة وقال، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية دفعت ثمنا باهضا بعد الثورة في هذا المجال.

واضاف، ان بناء المستوطنات من قبل الكيان الصهيوني عمل مستهجن ومدان ولااخلاقي ومستنكر من قبل الكثير من الدول والاوساط الدولية.

واضاف، انه على الدول المستقلة والواعية في العالم المبادرة للتصدي بصورة جماعية لمنع هذه الاجراءات الصهيونية اللااخلاقية والاجرامية.





وكالة انباء فارس



